Официально представлен смартфон ASUS Zenfone V

19 сентября 2017, 10:15

Тайваньская ASUS представила в США свой новый смартфон - Zenfone V.

Согласно официальным данным, изначально аппарат появится в продаже исключительно у местного оператора сотовой сети – Verizon.Индекс модели - V520KL.В основе - Qualcomm Snapdragon 820. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 32ГБ. Последнюю можно расширить за счет карт microSD.Диагональ дисплея – 5,2 дюйма, а его разрешение – Full HD. Кроме того, известно за 23Мп основную камеру и 8Мп фронтальную.Емкость аккумулятора – 3000 мАч. Отмечена также поддержка PowerDelivery 2.0.Работает терминал под управлением Android 7.0.