Флагман ASUS ZenFone 6 с поворотной камерой доступен в Украине

12 ноября 2019, 10:45

Компания ASUS сообщает о начале продаж в Украине ZenFone 6 – мощного смартфона, оснащенного уникальной поворотной камерой, полностью меняющей привычное представление о мобильной фотографии.



Установленный в смартфоне ZenFone 6 безрамочный дисплей NanoEdge диагональю 6,4 дюйма занимает 92% площади фронтальной поверхности. Необходимость в вырезе для селфи-камеры исчезла благодаря поворотному модулю – теперь ничто не помешает наслаждаться изображением от края до края дисплея. Стопроцентный охват цветового пространства DCI-P3 гарантирует качество изображения кинематографического уровня с высокоточной цветопередачей, а высочайшая пиковая яркость 600 кд/м2 позволяет комфортно пользоваться экраном смартфона даже в солнечный день. Защитное стекло Corning Gorilla 6 последнего поколения отличается максимальной устойчивостью к царапинам. Оно также убережет экран смартфона от трещин при падении с высоты до одного метра – даже если вы случайно выроните смартфон из рук, с ним ничего не случится!.



Смартфон ZenFone 6 наделен новейшим восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 855 с тактовой частотой 2,8 ГГц, созданным по 7-нм техпроцессу. В Украине будет продаваться аппаратная конфигурация, которая включает 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ – пользовательской. Флагманская мобильная платформа гарантирует высочайшую скорость и плавность работы даже в самых требовательных к системным ресурсам приложениях. Процессор Qualcomm® Snapdragon™ 855 на 45% быстрее предшествующей модели, а графическое ядро – на 20%*. Емкость аккумулятора 5000 мА·ч позволяет активно пользоваться смартфоном в течение двух дней на одном заряде.



В смартфоне ZenFone 6 установлен уникальный поворотный механизм: шаговый двигатель поворачивает модуль с камерами устройства, позволяя направлять их как вперед, так на себя. Это инновационное решение позволило избавиться от выреза для фронтальной камеры в экране смартфона и использовать для съемки селфи основную камеру с высоким разрешением.

В основной камере смартфона ZenFone 6 с апертурой объектива f/1,79 используется новейший 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586. Четверной фильтр Байера увеличивает светочувствительность матрицы для великолепных фотографий в условиях слабой освещенности. Дополнительная 13-мегапиксельная камера оснащена передовой системой фазовой автофокусировки с архитектурой 2х1 OCL, исключающей дефекты изображения при съемке с рук, сверхширокоугольным объективом с полем обзора 125° и системой автоматического исправления искажений – это означает, что в одном кадре можно уместить больше объектов, причем без искривления по краям.

Модуль поворотной камеры изготовлен из особого аморфного металлического сплава. Этот уникальный материал на 20% легче, чем нержавеющая сталь, и в четыре раза прочнее. У поворотной камеры предусмотрена система защиты от повреждений. Если акселерометр определит, что смартфон падает, поворотный модуль будет автоматически возвращен в безопасное положение.

Изменяемый угол съемки означает, что шаговый двигатель плавно вращает модуль камеры, позволяя фиксировать его под любым углом до 180°. Больше нет необходимости наклоняться и принимать неудобные положения, чтобы сделать фотографию, достаточно задать подходящую для снимка позицию камеры. Среди предложенных пользователю ZenFone 6 уникальных режимов съемки – авто-панорама и режим отслеживания движения для видеосъемки объектов в динамике. Улучшенный режим HDR+ Enhanced служит для получения красочных фотографий при дневном свете, а режим ночной съемки (Super Night) предназначен для получения фотографий превосходного качества в условиях слабой освещенности.



Смартфон ASUS ZenFone 6 (ZS630KL) уже доступен в продаже у парнеров ASUS, компаний Rozetka, MOYO, Citrus и Brain, по специальной цене 14 999 гривень за версию 6/64 ГБ. Вместе со смартфоном покупатель получает в подарок карту памяти на 128 ГБ.