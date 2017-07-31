"Живые" фото смартфона ASUS ZenFone 4 Pro с двойной основной камерой

31 июля 2017, 11:15

Источники опубликовали несколько, так называемых, «живых» фотографий смартфона ASUS ZenFone 4 Pro, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка таки получит двойную основную камеру, способную обеспечить 2-х кратный оптический зум.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Qualcomm Snapdragon 835 + 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Ну, а работать аппарат будет под управлением Android 7.1.1.Анонс ASUS ZenFone 4 Pro состоится 17 августа в Тайване. Однако эта дата пока не была подтверждена официально.