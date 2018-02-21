"Живое" фото смартфона ASUS Zenfone 5

В Weibo появилась так называемая «живая» фотография смартфона ASUS Zenfone 5, который на данный момент пока еще не был представлен официально.
Судя по всему, этот девайс производителя таки получит безрамочный дизайн с вырезом по типу как это сделано у iPhone X.
По слухам, эта новинка ASUS будет обладать металлическим корпусом, и 5,7-дюймовым дисплеем, соотношение сторон которого 18:9. В качестве аппаратной платформы производитель обещает 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 430. Емкость аккумулятора – 4000 мАч. Отдельно упоминается за поддержку dual-SIM и слота для карт microSD. В качестве программной платформы обещана Android 8.0.
Напомним, что анонс ASUS Zenfone 5 состоится на MWC 2018 в Барселоне.