Официальный анонс смартфона ASUS ZenFone Max Pro (M2)

25 января 2019, 13:45

Смартфон ZenFone Max Pro (M2) выглядит по-настоящему стильно: задняя панель устройства притягивает взгляды новой отделкой с завораживающими переливами цвета.

Для максимального удобства в смартфоне предусмотрены два слота для SIM-карт и третий – для карты памяти microSD объемом до 2 ТБ, а также поддержка технологии бесконтактной оплаты NFC.



В смартфоне ZenFone Max Pro (M2) установлен безрамочный 6,3-дюймовый экран с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей). Этот дисплей обеспечивает максимальный эффект погружения при просмотре видеороликов и в мобильных играх. Широкий цветовой охват (94% пространства NTSC), высокая яркость (450 кд/м2) и контрастность (1500:1) делают картинку на экране просто изумительно живой и реалистичной. Обновленная модель ZenFone Max Pro первой из всей линейки ZenFone получила защитное стекло Corning® Gorilla® Glass 6 со кругленными краями, которое вдвое прочнее, чем стекло предыдущего поколения.



Новинка оснащается инновационной системой из двух тыловых камер. В основной камере используется сенсор Sony® IMX486, обладающий разрешением 12 мегапикселей и высокой светочувствительностью (апертура – f/1,8). Фазовая автофокусировка и электронная стабилизация изображения помогают камере смартфона мгновенно фокусироваться на объекте съемки и избегать размытия при записи видео. Интеллектуальная технология распознавания сцен и объектов, такая же, как во флагманской серии ZenFone 5, позволяет сконцентрировать все внимание исключительно на объекте съемки, не задумываясь о настройках камеры.

Как и все смартфоны серии ZenFone Max, модель ZenFone Max Pro (M2) может похвастать превосходной автономностью. В недели установлен мощный аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, который обеспечивает до 35 дней автономной работы устройства в режиме ожидания в сетях 4G и до 45 часов в режиме разговора в сетях 3G. Можно уйти с головой в игровой процесс на 10 часов, смотреть видео через YouTube на протяжении до 19 часов или бороздить просторы интернета до 23 часов на одном заряде аккумулятора.



Одновременно с ZenFone Max Pro (M2) в Украине начались продажи смартфона ZenFone Max (M2) – доступного и достаточно производительного смартфона с безрамочным 6,3-дюймовым дисплеем, процессором Snapdragon 632 и аккумулятором емкостью 4000 мА·ч.



Смартфоны ZenFone Max Pro (M2) и ASUS ZenFone Max (M2) уже доступны в Украине. ZenFone Max Pro (M2) предлагается по цене 8999 грн (6 ГБ ОЗУ и накопитель на 64 ГБ), при этом пользователи, купившие смартфон у официальных партнеров ASUS до 31 января, получают в подарок акустическую систему JBL GO 2 Black. Модель ZenFone Max (M2) в конфигурации с 4 ГБ ОЗУ и накопителем на 32 ГБ можно приобрести по цене 5499 грн.