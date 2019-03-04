ASUS ZenFone Max Pro (M2) – до 15 марта по специальной цене

4 марта 2019, 11:45

Только с 1 по 15 марта современный смартфон с процессором Snapdragon 660, ОЗУ 6 ГБ и накопителем на 64 ГБ предлагается по специальной цене – 7999 грн.



Для всех, кто хотел бы порадовать своих любимых стильным и современным подарком, компания ASUS подготовила специальное предложение: только с 1 по 15 марта смартфон ASUS ZenFone Max Pro (M2) с процессором Snapdragon 660, ОЗУ 6 ГБ и накопителем на 64 ГБ можно приобрести по специальной цене – 7999 грн (обычная цена – 8999 грн). В акции участвуют магазины Brain, Citrus, F.ua, ITbox, Moyo и Rozetka.

Смартфон ZenFone Max Pro (M2) выглядит по-настоящему элегантно: задняя панель устройства притягивает взгляды новой отделкой с завораживающими переливами цвета.



В смартфоне ZenFone Max Pro (M2) установлен безрамочный 6,3-дюймовый экран с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей). Этот дисплей обеспечивает максимальный эффект погружения при просмотре видеороликов и в мобильных играх. Широкий цветовой охват (94% пространства NTSC), высокая яркость (450 кд/м2) и контрастность (1500:1) делают картинку на экране просто изумительно живой и реалистичной. Модель ZenFone Max Pro получила защитное стекло Corning Gorilla Glass 6 со кругленными краями, которое вдвое прочнее, чем стекло предыдущего поколения. Для максимального удобства в смартфоне предусмотрены два слота для SIM-карт и третий – для карты памяти microSD объемом до 2 ТБ, а также поддержка технологии бесконтактной оплаты NFC.

Новинка оснащается инновационной системой из двух тыловых камер. В основной камере используется сенсор Sony IMX486, обладающий разрешением 12 мегапикселей и высокой светочувствительностью (апертура – f/1,8).

Как и все смартфоны серии ZenFone Max, модель ZenFone Max Pro (M2) может похвастать превосходной автономностью. В ней установлен мощный аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, который обеспечивает до 35 дней автономной работы устройства в режиме ожидания в сетях 4G и до 45 часов в режиме разговора в сетях 3G. Можно уйти с головой в игровой процесс на 10 часов, смотреть видео через YouTube до 19 часов или бороздить просторы интернета до 23 часов на одном заряде аккумулятора.



Помимо ZenFone Max Pro (M2) в период с 1 по 15 марта специальные цены действуют на смартфоны ZenFone Max (M2) и ZenFone Max Pro (M1).



Модель ОЗУ, накопитель Специальная цена, грн Подарок

ZenFone Max Pro (M2) 6 ГБ, 64 ГБ 7999

ZenFone Max (M2) 4 ГБ, 32 ГБ 5199

ZenFone Max Pro (M1) 3 ГБ, 32 ГБ 5555 Фирменный чехол

ZenFone Max Pro (M1) 4 ГБ, 64 ГБ 6299 Фирменный чехол

ZenFone Max Pro (M1) 4 ГБ, 128 ГБ 6999 Фирменный чехол