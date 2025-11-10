Кабмін скасував “воєнне” продовження закордонних паспортів

З 29 жовтня 2025 року більше не можна продовжити строк дії закордонного паспорта чи вписати в нього дитину.
Тепер потрібно оформлювати новий біометричний документ — як дорослим, так і дітям.
Чому це важливо:
Тимчасове “воєнне” продовження діяло з 2022 року, коли через вторгнення не працювала паспортна система. Але такі документи часто не визнавали:
• прикордонники відмовляли у в’їзді,
• авіакомпанії — у посадці,
• позашенгенські країни вважали їх недійсними.
Що тепер робити:
• оформити новий паспорт у консульстві або філії ДП «Документ» за кордоном — passport.gov.ua/centers;
• дітям потрібен окремий паспорт, без вписування до батьківського;
• старі “продовжені” паспорти діють лише для повернення в Україну.
Строк дії:
• дорослим — до 10 років,
• дітям до 16 років — до 4 років.
МЗС радить завчасно подати документи, щоб уникнути проблем під час подорожей.