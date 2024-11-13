На сайті Prozorro оголосили новий тендер на продовження робіт. Очікується, що до кінця 2026 року пасажири отримають нові станції "Мостицька" та "Проспект Правди".
Вартість послуг коштує майже 30 мільйонів гривень. Аукціон з визначення переможця тендеру розпочнеться 15 листопада.
13 ноября 2024, 12:15
У Києві знову готуються відновити будівництво метро на Виноградар
На сайті Prozorro оголосили новий тендер на продовження робіт. Очікується, що до кінця 2026 року пасажири отримають нові станції "Мостицька" та "Проспект Правди".
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