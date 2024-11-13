У Києві знову готуються відновити будівництво метро на Виноградар

13 ноября 2024, 12:15

На сайті Prozorro оголосили новий тендер на продовження робіт. Очікується, що до кінця 2026 року пасажири отримають нові станції "Мостицька" та "Проспект Правди".



Вартість послуг коштує майже 30 мільйонів гривень. Аукціон з визначення переможця тендеру розпочнеться 15 листопада.