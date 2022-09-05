Японський виробник вантажівок відмовився від РФ

Японський автоконцерн Hino Motors, що займається виробництвом вантажівок та автобусів, відмовився від запуску виробництва в Росії.
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