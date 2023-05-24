24 мая 2023, 10:45

Джо Байденюк погодився надати Україні F-16 – Politico

Видання наголошує, що на рішення президента США вплинуло успішне та швидке вивчення українськими військовими ЗРК Patriot.


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