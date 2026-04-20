Україна отримає протимінний корабель "Генічеськ" від Нідерландів

20 апреля 2026, 10:45

Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів зустрівся з українськими військовими, які проходять навчання на протимінному кораблі класу Alkmaar.

Разом із прем'єр-міністром Робом Єттеном він обговорив підготовку екіпажу та подальші плани співпраці.Важливо! "Генічеськ" стане п'ятим кораблем у майбутньому протимінному флоті України та другим, переданим Нідерландами. Раніше партнери вже передали судна "Черкаси", "Чернігів", "Маріуполь" і "Мелітополь". Усі кораблі тимчасово базуватимуться у Великій Британії, а після завершення війни братимуть участь у розмінуванні акваторії та посилять спроможності ВМС України.