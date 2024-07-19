Лікарні Німеччини та Нідерландів скасували операції через IT-збій, — Bild

19 июля 2024, 13:15

У клініках на півночі Нідерландів не працюють комп'ютери, тому операції відкладають, а поліклініки відмовляють у прийомі. Така ж проблема на півночі Німеччини.

Університетська лікарня федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн оголосила, що скасовує всі заплановані операції в Кілі та Любеку.Також Через глобальний технічний збій у роботі Windows по всьому світу скасували ~1100 рейсів і ця кількість продовжує зростати, — CNN.Збій не зачепив користувачів OS та Linux, а також росію. Адже через санкції за війну проти України у рф не використовують оновлений софт Microsoft.