Зеленський заявив, що Україна готова купити у США десять систем Patriot

15 апреля 2025, 11:45

"Я сказав дуже чітко президенту Трампу, що ми можемо зробити. Є система Patriot, і у вас їх багато, і у вас є виробництво. Є кілька кроків, як захистити Україну. Крок номер один: одна система, яка коштує 1,5 млрд доларів, ми готові купити і нам потрібно хоча б десять систем, щоб закрити деякі міста, тільки цивільних, центри міст максимально, там, де скупчення людей. Це 15 мільярдів. Ми готові заплатити ці 15 мільярдів. Ми знайдемо ці гроші, і все будемо сплачувати", - розповів президент України.