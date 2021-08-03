В США создали робота-мусорщика BeBot для очистки пляжей

3 августа 2021, 10:15

В летний период проблема очистки пляжей и прибрежных территорий имеет особенное значение. Пластик, осколки стекла, окурки и более мелкий мусор — всё это ежедневно скапливается на берегах морей и океанов. В США создали робота BeBot, способного решить эту проблему, буквально метр за метром просеивая песок в поиске всевозможных инородных тел.

BeBot разработан компанией Poralu Marine, занимающейся строительством морской и околоморской инфраструктуры, при сотрудничестве с 4ocean, выпускающей продукты из переработанных материалов. Робот способен действовать, не разрушая местную экосистему. Для людей кропотливая уборка мусора слишком трудоёмка и обойдётся работодателю с круглую сумму, а крупные машины способны уничтожить любую экосистему с её флорой и фауной.



BeBot является промежуточным звеном. Система работает на аккумуляторах и солнечных элементах питания, и может контролироваться оператором с расстояния до 300 метров. Робот способен поглощать песок или почву на глубине до 10 сантиметров и просеивает его, отправляя куски пластика, окурки, упаковки от еды и бутылочные крышки — любые предметы до сантиметра диаметром в специальный контейнер.



Робот способен очистить до 3000 квадратных метров пляжа за час (чуть больше или меньше в зависимости от топографии) и может очищать не только пляжи, но и места с более плотной почвой.

Пока модель тестируется компанией 4ocean на побережьях Флориды, в ближайшем будущем новинка может отправиться для проведения зачистки на Гавайях. О цене и возможности продаж модели информация пока отсутствует.

(С) 3dnews.