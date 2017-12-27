LG готовит анонс интелектуальных решений для очистки воздуха

27 декабря 2017, 10:15

Компания LG Electronics продемонстрирует посетителям международной выставки потребительской электроники CES 2018 новые «умные» решения для очистки воздуха в доме.

Очиститель воздуха LG PuriCare оснащен интеллектуальным датчиком пыли, а инверторный кондиционер DUALCOOL ThinQ – технологией распознавания голоса и DeepThinQ для быстрого запуска очистки воздуха в любом помещении.



Исследования показывают, что наличие пыли в помещении оказывает влияние на самочувствие и здоровье всех членов семьи. Использования точного датчика контроля качества воздуха в LG PuriCare позволяет автоматически удалять мелкодисперсную пыль. PuriCare контролирует качество воздуха даже в выключенном состоянии, и включается только в случаях, когда необходима фильтрация воздуха в помещении. PuriCare имеет уникальную цилиндрическую конструкцию и оснащен передовой технологией фильтрации воздуха LG 360° Total Care. А благодаря мощной функции Clean Booster, LG PuriCare распространяет отфильтрованный воздух в радиусе до 7,5 м для эффективной очистки воздуха в самых отдаленных уголках комнаты. LG PuriCare является идеальным решением для семей с маленькими детьми и домашними животными.



Также LG представит на выставке CES 2018 новый инверторный кондиционер DUALCOOL ThinQ с технологией распознавания голоса, которая позволяет контролировать настройки температуры внутри помещений с помощью одной фразы. Кроме того, благодаря инверторному мотору Dual Inverter Compressor, DUALCOOL ThinQ™ обеспечивает снижение потребления электроэнергии и уменьшение шумов, а также поддерживает технологии искусственного интеллекта LG DeepThinQ для направления необходимого количества воздуха непосредственно на находящихся в помещении людей. Кроме датчиков распознавания наличия людей в комнате, устройство оснащено датчиком движения и регулирует силу воздушного потока в зависимости от расстояния человека к DUALCOOL ThinQ™. Анализируя модели поведения жителей дома, кондиционер LG DUALCOOL ThinQ определяет, какие комнаты требуют охлаждения и в какое время, а также поддерживает оптимальное значение температуры и экономит электроэнергию.



«Интеллектуальная бытовая техника LG занимает передовые позиции на рынке инноваций и может предугадать потребности пользователей для создания более комфортных условий в доме, – сказал Сонг Дахюн, президент компании LG Home Appliance & Air Solution. – На сегодняшний день технологии искусственного интеллекта применяются не только для игры в шахматы. LG использует AI при разработке техники, которая улучшает жизнь людей во всем мире».



С 9 по 12 января 2018 года посетители выставки CES 2018 смогут своими глазами увидеть преимущества новых интеллектуальных решений LG на стенде компании #11100 центрального холла выставочного центра Лас-Вегас.



