2 февраля 2026, 10:45

30 країн світу з найчистішою питною водою

Хочеш дізнатися, де вода з крана майже завжди безпечно питна і не потребує додаткової очистки? Ось найчистіші країни світу за якістю води: 

Швейцарія — лідер за якістю води з високим індексом чистоти.  
Фінляндія, Данія, Норвегія, Ісландія — вода від природи чиста і добре контролюється.  
Швеція, Канада, Німеччина, Австрія, Нова Зеландія також в числі країн з високими показниками якості.  

Загальна статистика:

• Європа домінує у списку країн з найчистішою питною водою. 
• У цих країнах вода зазвичай безпечно питна з крана без фільтрації.  
• Це результат строгих стандартів, сучасної очистки та охорони природних джерел.  


