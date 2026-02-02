30 країн світу з найчистішою питною водою

2 февраля 2026, 10:45

Хочеш дізнатися, де вода з крана майже завжди безпечно питна і не потребує додаткової очистки? Ось найчистіші країни світу за якістю води:



Швейцарія — лідер за якістю води з високим індексом чистоти.

Фінляндія, Данія, Норвегія, Ісландія — вода від природи чиста і добре контролюється.

Швеція, Канада, Німеччина, Австрія, Нова Зеландія також в числі країн з високими показниками якості.

Загальна статистика:

• Європа домінує у списку країн з найчистішою питною водою.

• У цих країнах вода зазвичай безпечно питна з крана без фільтрації.

• Це результат строгих стандартів, сучасної очистки та охорони природних джерел.