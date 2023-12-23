ТОП найкращих навушників AirPods у 2023 році

23 декабря 2023, 18:40

Бездротові навушники від техногіганта з Купертіно популярні серед меломанів з усього світу. Сьогодні в лінійці AirPods є багато моделей із відмінною якістю складання і впізнаваним зовнішнім виглядом. Усі вони мають різні характеристики та функції. У статті ми пропонуємо рейтинг найбільш просунутих "яблучних" TWS-аксесуарів для прослуховування аудіоконтенту на кінець 2023 року.

Цей флагманський моделі віддають перевагу численні поціновувачі преміальної якості звучання. Це одні з найкращих навушників, доступних сьогодні на ринку. Активне шумозаглушення забезпечує повноцінне занурення в улюблені музичні треки, індивідуальна посадка гарантує комфорт під час тривалого використання, режим прозорості дає змогу використовувати ці навушники Apple для спілкування з оточуючими без необхідності витягувати вкладиші з вух. Девайс продається в елегантному білому зарядному боксі із заокругленими гранями, який дає змогу пропрацювати без підзаряджання цілу добу. Реалізована опція реверсивної зарядки. Користувачі можуть використовувати адаптивний регулятор частот і віртуальний помічник Siri, який став швидше реагувати на запити порівняно з моделями попередніх поколінь.

Високоякісні стереонавушники бездротового типу з ексклюзивним фірмовим дизайном корпусу з нержавіючої сталі. Доступні декілька варіантів забарвлення:

сріблястий;

небесно-блакитний;

рожевий;

сірий;

зелений.

Технологія активного шумозаглушення працює відмінно, реалізований режим просторового звучання. Продумана конструкція забезпечує надійну фіксацію, комфорт під час використання та повноцінну ізоляцію.

Просунута система активного пригнічення шумів у цих навушниках оснащена мініатюрними мікрофонами для безперервного відстежування звуків оточуючого середовища. Звучання досить "сочне", з відчутними басами, реалізовано брендову бездротову зарядку MagSafe з непоганою швидкістю. Віртуальний асистент добре справляється зі своїм завданням. Дизайн пристрою можна назвати мінімалістичним та естетично привабливим одночасно. Зарядний кейс забезпечує до 24 годин роботи без підключення до зовнішнього джерела енергії.

Модель третього покоління базової серії "яблучних" бездротових навушників. Вона отримала оновлений стильний дизайн, чохол для заряджання став більш компактним і витривалим. Розташовані в зручних місцях елементи управління спрацьовують без зайвих зусиль. Режим "Просторове аудіо" робить звучання дійсно об’ємним, що викликає захоплення в меломанів. Просунута технологія Adaptive EQ дає змогу адаптувати параметри еквалайзера під індивідуальну форму вушних раковин користувачів. У комплекті з девайсом постачається фірмовий зарядний магніт MagSafe, а під час заряджання відтворюються красиві анімації.