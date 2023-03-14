Apple AirPods 2 можна придбати в Україні за привабливою ціною

14 марта 2023, 16:45

Шукаєте якісні, високопродуктивні та стильні бездротові навушники? Не шукайте далі, Apple створила AirPods 2 саме для вас. Ці навушники дають вам незрівнянний звук, швидке та стабільне бездротове з’єднання та вражаючий час автономної роботи. І прямо зараз ви можете придбати аірподс 2 за неперевершеною ціною: лише 5600 гривень. Не згайте можливість побалувати себе чи своїх близьких. Сьогодні, власника будь-якого iPhone важко уявити без навушників AiPods 2, адже саме вони забезпечують зручну комунікацію, бездоганне відтворення музики та показують відмінну автономну роботу.

AirPods 2 оснащено чіпом H1, розробленим Apple, який забезпечує виняткову якість звуку, зменшення шуму навколишнього середовища та сумісність із Siri, інтелектуальним голосовим помічником Apple. Тож ви можете керувати своїми навушниками голосом, не торкаючись свого iPhone. Ви також можете легко перемикатися між пристроями, будь то ваш iPhone, Apple Watch, iPad або Mac.

Ці навушники також дуже зручні у використанні. Вони вмикаються автоматично, коли ви дістаєте їх із зарядного футляра Lightning, і миттєво підключаються до вашого пристрою. Вони призупиняються, коли ви дістаєте їх із вух, і відновлюють відтворення, коли їх знову надягаєте. Їхній зарядний футляр дозволяє заряджати їх кілька разів для загальної автономної роботи понад 24 години . Ви також можете заряджати їх без проводів за допомогою зарядного пристрою, сертифікованого Qi .

Apple AirPods 2 — це бездротові навушники, які поєднують комфорт і продуктивність . Вони легкі, непомітні та ідеально адаптуються до форми ваших вух. Вони стійкі до поту та води, що робить їх ідеальними для занять спортом або активного відпочинку. Вони також постачаються з кількома вушними наконечниками різних розмірів , щоб гарантувати вам оптимальну посадку.

Незалежно від того, слухаєте музику, переглядаєте відео, телефонуєте чи використовуєте Siri, вони запропонують вам бездоганну якість звуку та дивовижну автономність.

Магазином відновленої техніки Apple ICOOLA дозволяє купувати техніку за гарною ціною.

Більшість інших компаній надають гарантію лише на один тиждень або місяць, а якщо ви вирішите отримати повноцінну річну гарантію, вам доведеться доплатити за це значну суму. ICOOLA надає гарантійний талон на всю техніку на 12 місяців безкоштовно.

ICOOLA гарантує, що продукт не має дефектів та обслуговується протягом 12 місяців після дати доставки. У разі несправності в магазині обіцяють безкоштовно відремонтувати пристрій.

Якщо пристрій неможливо відремонтувати, можлива заміна на такий самий або будь-який інший відновлений пристрій з доплатою або компенсацією відповідно до початкової вартості телефону, зазначеної в чеку про покупку.