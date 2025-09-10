Представили AirPods Pro 3

10 сентября 2025, 9:45

Шумоподавлення стало в 4 рази краще. 10 годин роботи без підзарядки.



Також добавлено перекладач на різні мови: ви говорите щось в навушники, а на екрані телефону відображається переклад тексту.

Так виглядає живий переклад у нових AirPods Pro 3Просто вставляєте навушники — і слухаєте переклад у реальному часі. Якщо обидва співрозмовники у Pro, можна спілкуватися взагалі без телефону та тексту — навушники самі все перекладуть у вухо.Ціна AirPods Pro 3 — 249 доларів19 вересня поступлять у продажі.