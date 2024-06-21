Шахраї можуть перехоплювати дані банківських карток через Wi- Fi

Щоб убезпечити свої дані, дотримуйтеся таких порад:
користуйтеся мобільним інтернетом від вашого оператора (Hotspot), краще не підключатися до загальнодоступної мережі Wi-Fi;
не здійснюйте банківські операції під час підключення до загальнодоступної мережі Wi-Fi;
не використовуйте мережі Wi-Fi, що просять авторизуватися за номером телефону, адресою електронної пошти або через соціальні мережі, адже в такий спосіб ви надаєте більше особистої інформації і цим можуть скористатися зловмисники;
вимкніть опцію автоматичного підключення до загальнодоступних мереж Wi-Fi;
використовуйте VPN-сервіси під час підключення до загальнодоступних мереж Wi-Fi.
Який VPN-сервіс обрати та більше порад про платіжну безпеку читайте на сайті НБУ та Держспецзв’язку.