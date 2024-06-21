Шахраї можуть перехоплювати дані банківських карток через Wi- Fi

21 июня 2024, 12:45

Щоб убезпечити свої дані, дотримуйтеся таких порад:

користуйтеся мобільним інтернетом від вашого оператора (Hotspot), краще не підключатися до загальнодоступної мережі Wi-Fi;не здійснюйте банківські операції під час підключення до загальнодоступної мережі Wi-Fi;не використовуйте мережі Wi-Fi, що просять авторизуватися за номером телефону, адресою електронної пошти або через соціальні мережі, адже в такий спосіб ви надаєте більше особистої інформації і цим можуть скористатися зловмисники;вимкніть опцію автоматичного підключення до загальнодоступних мереж Wi-Fi;використовуйте VPN-сервіси під час підключення до загальнодоступних мереж Wi-Fi.Який VPN-сервіс обрати та більше порад про платіжну безпеку читайте на сайті НБУ та Держспецзв’язку.