 Як працює функція авіарежиму в телефоні? Коли вона може бути корисною?

30 декабря 2022, 10:15

Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.



Авіарежим (або ж режим польоту, режим “Без зв’язку”, автономний режим) – функція у смартфонах, яка при активації блокує безпровідний зв’язок: стільниковий, інтернет-з’єднання по Wi-Fi чи Bluetooth. А отже, при увімкненому “режимі польоту” немає можливості телефонувати та відповідати на дзвінки, отримувати та надсилати sms-повідомлення, користуватися мобільним інтернетом.

Водночас телефон продовжує працювати. І є змога переглядати файли, дивитися завантажені раніше фільми і слухати музику, грати в ігри, які не потребують з’єднання з інтернетом, читати книжку чи робити фото тощо.Слід звернути увагу, що вже після активації авіарежиму Wi-Fi та Bluetooth можна увімкнути знову вручну, і цей зв’язок працюватиме. Також “режим польоту” не деактивує увімкненої геолокації та NFC.Зазвичай авіарежим використовують під час перельотів задля безпеки – звідси відповідний значок у вигляді літака і назва. Проте режим може стати у пригоді й у інших ситуаціях:- Для економії заряду батареї пристрою.- Для прискорення заряджання смартфону.- Коли ви не хочете, щоб вас турбували.- Для блокування дзвінків та інтернету, якщо смартфоном бавиться дитина.Зауважимо, що режим “Без зв’язку” суттєво відрізняється від режиму “Не турбувати”. Останній блокує лише звукові сигнали дзвінків і повідомлень.