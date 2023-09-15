Що означає повідомлення “додаток працює у фоновому режимі”?

15 сентября 2023, 15:15

Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.

Фонові програми / додатки – ті, які продовжують працювати навіть коли ви їх не використовуєте і активне вікно програми закрите (наприклад, встановлювати оновлення, надсилати та отримувати сповіщення). У фоновому режимі можуть працювати як системні програми, необхідні для забезпечення функціонування пристрою, так і прикладні – ігрові, музичні додатки тощо.Якщо у фоновому режимі працює одночасно багато програм, це може, хоча і не критично, впливати на роботу пристрою. Зокрема, знижуватися швидкість, прискорюватися розряджання акумулятора. Також фонові програми можуть використовувати інтернет-трафік.У налаштуваннях пристроїв є різні можливості покращити ситуацію. Серед іншого:увімкнути функцію переведення програм у режим глибокого сну, якщо вони не використовуються протягом тривалого часу;обмежити використання батареї для конкретної програми у фоновому режимі;активувати функцію економії трафіку, що забороняє програмам використовувати трафік у фоновому режимі;увімкнути режим енергозбереження тощо.Проте важливо пам’ятати: певні програми при встановленні обмежень можуть працювати некоректно.