Новый Philips SpeedPro Aqua 3 в 1 с функцией влажной уборки

6 августа 2019, 12:45

Чтобы дома был всегда порядок, и свободное время уходило на приятные занятия, Philips создал идеального помощника.

Беспроводной вертикальный пылесос SpeedPro Aqua 3 в 1 не только отлично справится с сухой уборкой, но оборудован уникальной системой для влажной уборки.

Со SpeedPro Aqua времени на уборку уходит меньше: можно пылесосить и делать влажную уборку одновременно. При движении вперед пылесос убирает пыль, крошки, волосы, шерсть и пр., а затем протирает уже очищенную поверхность специальной насадкой из микрофибры. Уникальная система контролирует количество поступающей воды в течение всего процесса, а в режиме AquaBoost поток жидкости увеличивается. Это пригодится при устранении устойчивых загрязнений.Кроме того, пылесос можно простым движением превратить в ручной. Так будет удобнее справляться с грязью, которая копится на мебели или убирать автомобиль: встроенная щетка и щелевая насадка помогут очистить труднодоступные места.В комплекте SpeedPro Aqua 3 в 1 также есть насадка для сухой уборки, которая всасывает на 180° – с ее помощью можно легко очистить пол рядом с плинтусом и в других труднодоступных участках. Она оборудована LED-подсветкой для того, чтобы пользователь смог увидеть мелкую грязь и пыль, которые обычно остаются незамеченными. Пылесос очень маневренный – конструкция рассчитана на то, чтобы убирать грязь под низкой мебелью, например, диваном или кроватью. Заряда SpeedPro Aqua хватает до 50 минут работы: можно забыть о проводах и не волноваться, что прибор разрядится в процессе уборки. Пылесос легко очищается. Моющая насадка из микрофибры стирается вручную или в машинке, а конструкция пылесборника позволяет опустошать его быстро и гигиенично. Детали, например, фильтр, можно просто промыть под водой.Пылесос SpeedPro Aqua оборудован двигателем PowerBlade и технологией PowerCyclone 7, которые обеспечивают стабильную и высокоэффективную работу. PowerBlade отвечает за высокую скорость подачи воздуха, а PowerCyclone 7 мгновенно отделяет пыль от воздуха, что позволяет поддерживать максимально высокую эффективность надолго. Система фильтрации SpeedPro Aqua возвращает в двигатель только чистый воздух – это защищает его внутренние элементы. Пылесос выполнен из качественных и долговечных деталей, поэтому не нужно беспокоиться о сроке службы гаджета.