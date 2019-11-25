Моющие пылесосы: ответы на самые популярные вопросы

25 ноября 2019, 13:21

В последние несколько лет все большую популярность приобретают моющие пылесосы, которые оснащены специальными функциями как сухой, так и влажной уборки.

Помимо стандартной возможности всасывать пыль, моющие модели могут собирать жидкость с пола, чистить мягкую мебель и ковры, стекла и даже увлажнять воздух.

Однако, появление новинки на рынке техники оставило за собой много вопросов, ответы на которые должны помочь разобраться в необходимости приобретения такого чуда техники.

Принципы работы моющего пылесоса

Как компактной технике удается справляться с таким фронтом работ — не секретная информация. Принцип работы популярных моделей похож между собой. Вместо стандартного мешка для сбора пыли, в моющих пылесосах устанавливается две емкости:

- с чистой водой и моющими средствами;

- контейнер для грязной воды.

В длинную ручку устройства встроен тонкий распылитель, который подает воду, а специальная насадка моментально собирает ее вместе с мусором и загрязнениями. Дополнительно, некоторые модели оснащают фильтром для крупного мусора — монет пуговиц.

Алгоритм работы устройства

План действий во время уборки с использованием моющего пылесоса имеет примерно такой вид:

- В резервуар заливается вода, добавляются моющие средства (по желанию).

- Включается пылесос, и начинается процесс разбрызгивания-всасывания жидкости и мусора (пыли), которые он собирает с поверхности.

- Если необходимо очистить мягкую мебель или ковер, то потребуется добавлять специальные чистящие средства в воду. Сила воздушного потока позволяет удалить загрязнения вдоль всей глубины ворса.

- Режим сухой чистки подразумевает попадание собранного мусора в резервуар для отработанной воды.

Преимущества использования моющих пылесосов

Приобретая моющий пылесос, владелец получает возможность пользоваться расширенным функционалом и больше не переживать за качество уборки, ведь всего одно изделие поможет навести порядок во всем доме.

Моющий пылесос имеет несколько функций: сбор крупного мусора, жидкостей, увлажнение и ароматизация воздуха, чистка кафеля, ковров, мягкой мебели, вертикальная уборка, качественное удаление шерсти домашних животных. Среди преимуществ можно выделить:

высокую скорость удаления любых загрязнений;

простое интуитивное управление;

возможность выполнить сначала сухую уборку, а следом влажную;

уборка пыли и мусора из помещения без распыления их в воздухе (актуально для аллергиков и астматиков);

мытье вертикальных поверхностей, к примеру, кафельных стен;

качественная чистка мягкой мебели и ковров.

Несмотря на большое количество плюсов, моющие пылесосы не идеальны и обладают рядом недостатков. К примеру, в обязательном порядке придется мыть пылесос сразу после уборки. Размеры моющих моделей превышают габариты стандартных пылесосов. И даже самый мощный моющий пылесос не сможет насухо удалить всю жидкость с пола.