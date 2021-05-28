Новая поломойно-всасывающая машина B 110 R от Karcher – уже в Украине

28 мая 2021, 10:45

Karcher расширяет парк поломоечных машин. Новая модель с сиденьем для оператора B 110 R отличается двумя усовершенствованиями, важными для результативной уборки: обновлённым щеточным узлом и всасывающей балкой.

Изготовленные из особо прочного материала, они работают тихо и эффективно. А дополнительный боковой моющий узел позволяет достичь еще большей производительности уборки.



Новая поломойно-всасывающая машина B 110 R идеально подходит для уборки больших площадей, заставленных мебелью или оборудованием, что особенно актуально для супермаркетов, торговых центров или больниц. Также преимущества новинки оценят владельцы складских помещений, производственных цехов и автостоянок – теперь их можно очищать еще более эффективно и экономично.

Высокую маневренность машины обеспечивают компактные габариты, а также технология дисковых и роликовых щёток с рабочей шириной 75 см. При этом щеточный узел из прочного алюминия отличается плавным ходом и низким люфтом – это снижает уровень шума во время уборки до 59 дБ.



Прочная всасывающая балка нового поколения – еще одна технология, входящая в стандартную комплектацию B 110 R. Изготовленная из литого под давлением алюминия, она моментально собирает всю лишнюю воду с помощью уплотнительных полос из материала Linatex®, долговечного и прочного на разрыв. Так, всасывающая балка рассчитана на долгий срок службы даже при частом использовании, а благодаря новому креплению она легко снимается и закрепляется на машине.



Оснащение B 110 R удовлетворит даже самого взыскательного пользователя. Расход моющего раствора регулируется в зависимости от скорости движения машины: чем ниже скорость, тем меньше средства подается на щеточную голову. Такая технология не только снижает риск появления остаточной влаги в местах разворота, но и позволяет сократить до 50% расход воды или чистящего средства.

Еще одно технологичное решение Karcher, которое сводит расход чистящих средств к минимуму – новая система дозирования с отдельным резервуаром, которая позволяет регулировать подачу моющего средства с шагом от 0,25% до 3,0%.



Добиться идеальной чистоты в труднодоступных местах поможет дополнительный боковой моющий узел, который монтируется с правой стороны машины. Эта опция увеличивает рабочую ширину на 10 см и позволяет тщательно очистить пол вплотную к стенам, под стеллажами или холодильными витринами. Этот моющий узел имеет гибкое крепление: при контакте со стеной или мебелью он складывается, избегая повреждений. Также безопасную работу обеспечивают четыре горизонтальных направляющих ролика, прикрепленные к устройству.



Для комфорта оператора машина оснащена сиденьем, регулируемым по высоте, – в нем оператор может принять максимально удобное положение независимо от комплекции, что особенно важно при длительной работе. На большом дисплее оператору хорошо видны все параметры процесса уборки, а дневное рабочее освещение обеспечивает дополнительную безопасность.





Другие функции, проверенные временем, которые порадуют владельцев B 110 R: автоматическая система заполнения водой (Auto-Fill), система промывки бака, интеллектуальная система ключей KIK, доступная на 30 языках, которая назначает различные права отдельным пользователям, а также концепция простого выбора программ очистки EASY!Operation, которая экономит время и сводит к минимуму возможность ошибки оператора.



Рабочая скорость движения поломоечной машины составляет 6 км/ч. Во время уборки легко преодолеваются уклоны до 10%, при транспортировке – до 22%.



На выбор машину можно укомплектовать одним из 2 вариантов батарей: гелевые – емкостью 175 Ач и быстрозарядное – емкостью 190 Ач. Оба вида батарей не требуют специфического обслуживания и специальных комнат для подзарядки. Гелевые батареи работают на одном заряде в течение 3 часов, после чего их нужно заряжать 10-12 часов. Быстрозарядное – работают на одном заряде в течение 3,5 часов, но они допускают подзаряд в процессе работы. Таким образом, машина всегда готова к работе. Функция удаленного программного обеспечения позволяет при необходимости обслуживать машину дистанционно.

«Рентабельность уборки – это не только производительность уборочной техники, ее долговечность и простота эксплуатации. Не только экономное потребление энергии, воды и времени сотрудников», – презентует новинку Иван Бечко, генеральный директор Karcher Украина. – «Всё большую роль для бизнеса, независимо от его размеров и сферы деятельности, играет экологическая безопасность. Аккумуляторная поломоечная машина нового поколения B 110 R в комплексе с чистящими средствами, разработанными Karcher с заботой об окружающей среде – это одно из самых экономичных и экологичных, а значит, рентабельных решений уборки, представленных в Украине на сегодняшний день».Узнать больше и приобрести новинку можно в Керхер Центрах, в розничных сетях сертифицированных партнеров Karcher