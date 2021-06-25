Karcher выпустила минимойку к Чемпионату Европы УЕФА

25 июня 2021, 17:15

Специально к Чемпионату Европы по футболу, который начался 11 июня, компания Karcher выпустила лимитированную версию минимойки K5 – Football Edition.

Чтобы после быстрой и эффективной уборки каждый мог немного развлечься, в комплектацию аппарата входит ярко-желтый футбольный мяч.

Уже многие годы минимойка К5 является бестселлером на рынке Украины. Аппарат прошел проверку временем, а потому компания Karcher уверенно предоставляет на него гарантию 5 лет. Предназначенная для борьбы с повседневными загрязнениями, минимойка K5 – это оптимальный выбор для очистки заборов, дорожек и фасадов, не говоря уже об авто, которое будет сиять как новое.



Мощное давление в 150 бар и производительность 500 л/ч дает возможность минимойке справиться с любыми бытовыми загрязнениями легко и эффективно.

Оснащенный двигателем водяного охлаждения, аппарат обеспечивает максимальную результативность и длительную работу при минимальных расходах энергии. А также имеет очень большой моторесурс и не нуждается во вмешательстве в течение всего срока эксплуатации.



Пистолет, который входит в комплект минимойки, присоединяется к аппарату с помощью системы быстрого подключения Quick Connect – для подключения/отключения пистолета достаточно нажать одну кнопку. Также в комплектацию входит 10-метровый шланг высокого давления, с которым можно мыть фасады или авто, не передвигая мойку. Трубка Vario Power обеспечивает плавное регулирование давления струи воды и дает возможность эффективно очистить даже труднодоступные участки объекта.

Для устранения стойких загрязнений минимойка K5 оснащена роторным соплом, которое усиливает ударное давление на 30%. А система сбора химии Plug'n'Clean позволяет одним движением заменить моющее средство. Комплектацию устройства дополняет универсальное средство для чистки P&C.



При этом аппарат имеет компактные габариты, поэтому его удобно перевозить даже в небольшом багажнике автомобиля – вместе с футбольным мячом.

Приобрести самую известную модель среди минимоек в лимитированной серии K5 Football Edition можно по акционной цене 9 999 грн на официальном сайте Karcher Украина, в ближайшем Керхер Центре или в сети монобрендовых официальных магазинов немецкого производителя.