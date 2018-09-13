Новые металлические роботы ROBOBLOQ

13 сентября 2018, 9:45

Новинки в ассортименте Юг-Контракта: обучающие роботы-конструкторы ROBOBLOQТовары ROBOBLOQ, производителя роботов и товаров для STEM-обучения, теперь представлены в ассортименте робототехники Юг-Контракта.

Преимущества обучающих роботов ROBOBLOQ:Возможность комплексного и увлекательного обучения по STEM-принципу: наукам, технологиям, механике, математике;Управление роботом осуществляется с помощью специального приложения, установленного на смартфон или планшет;Движения робота программируются на 4х языках: Scratch, Python, C, C++, что позволяет развивать базовые навыки программирования;Дети самостоятельно управляют движениями робота, учат его обходить препятствия;Сборка роботов занимает около 30 минут;Металлические детали прочны и долговечны;Подсветка, музыка и возможность добавлять роботу эмоции.Украинским покупателям уже доступны две линейки ROBOBLOQ: Q-Scout и Qoopers.ROBOBLOQ Q-Scout – набор из 65 деталей, предназначенный для детей от 6 лет. С этим набором можно за 30 минут собрать милого улыбающегося робота. Робот подключается по Bluetooth к смартфону или планшету и управляется с помощью специального приложения.Ультразвуковой сенсор Q-Scout выстраивает траектории и обходит препятствия на своем пути. Благодаря разноцветной светодиодной подсветке, звуковым модулям, позволяющим воспроизводить музыку, взаимодействие с Q-Scout будет развивающим и интересным для ребенка и взрослых. Робот Q-Scout работает от батареек, поэтому можно играть с ним практически постоянно, не ожидая подзарядки.ROBOBLOQ Qoopers – набор из 174 деталей для детей от 8 лет. Эта платформа со множеством деталей и датчиков, и которая обучает вас робототехнике и инженерным навыкам. Из набора Qoopers можно по 3D-инструкции за полчаса собрать 6 предложенных моделей или придумать свою. К тому же, можно дополнительно приобрести дополнительные датчики и детали, позволяющие расширить возможности робота. Программирование модели производится с помощью планшета или смартфона через приложение. Управлять роботом Qoopers можно и с помощью компьютера, осваивая программирование ядра робота Arduino. Эти новинки оснащены светодиодной подсветкой, музыкальными модулями и ультразвуковыми датчиками, позволяющими роботу следовать по траектории и обходить препятствия.