Франция вводит жесткие меры против буйных авиапассажиров

21 ноября 2025, 10:45

С 8 ноября во Франции вступили в силу новые строгие правила для пассажиров, нарушающих порядок на борту самолетов.

Нарушители рискуют получить штраф до €20.000 и попасть в черный список с запретом на полеты до четырех лет.

Министр транспорта Табаро подчеркнул, что новые меры направлены на защиту безопасности пассажиров и экипажей. Для контроля будет создана специальная база данных для фиксации инцидентов, а санкции будут градуированными в зависимости от серьезности нарушения.Рост числа случаев агрессии, оскорблений, тайного курения, драк и других форм недисциплинированного поведения на борту отмечается по всему миру. По данным IATA, в 2024 г. на каждые 395 рейсов приходится один такой инцидент; в Европе ежемесячно регистрируется 200-500 случаев. Во Франции четверть пассажиров сообщают о столкновении с неподобающим поведением в самолётах, а в прошлом году французские авиакомпании зафиксировали 40 инцидентов на 1.000 рейсов.