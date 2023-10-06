6 октября 2023, 11:15

Испания предоставит Украине 6 дополнительных пусковых установок Hawk

Установки передадут "для противодействия возможным российским бомбардировкам гражданских объектов и критически важной инфраструктуры, а также для защиты нового зернового коридора".


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