Испания предоставит Украине 6 дополнительных пусковых установок Hawk

Установки передадут "для противодействия возможным российским бомбардировкам гражданских объектов и критически важной инфраструктуры, а также для защиты нового зернового коридора".
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