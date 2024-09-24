Нидерланды передадут Украине три пусковые установки Patriot

24 сентября 2024, 12:45

Украина получила от Нидерландов радарную систему для комплекса Patriot.

Вскоре страна планирует передать еще три пусковые установки, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс интервью Delfi.Глава Минобороны подчеркнул, что передача помощи Украине не всегда прозрачна, потому что партнеры не хотят информировать Россию."Если я расскажу все оперативные детали, то мы сделаем Россию мудрее, чем она уже есть. И я не думаю, что мы должны информировать Россию. Я думаю, что мы должны быть очень креативными и делать все возможное, чтобы предоставить как можно больше информации", — подчеркнул он.