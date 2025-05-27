США бесплатно не будут передавать Украине Patriot, но могут их продать

27 мая 2025, 11:15

Основная дополнительная военная помощь, которую Украина запросила у администрации Трампа, — это больше ракет и пусковых установок Patriot.

Ссылаясь на свои источники в Украине и в США, The Washington Post пишет:США необходимо сохранить определенное количество систем для собственной обороны на случай нападения со стороны Ирана или другого противника.Администрация Трампа будет готова продать стране больше Patriots, а не отправлять их в качестве помощи, ...Белый дом «не отдаст их бесплатно».Украине необходимы системы Patriot для перехвата баллистических ракет.Для других стран передача Украине ракет или систем Patriot является большой проблемой, поскольку они дорогостоящие и являются важной частью аппарата национальной безопасности каждой страны.Союзники по НАТО уже несколько недель ведут переговоры о поиске еще одной системы Patriot для Украины, возможно, где-то в Европе, однако результатов пока нет.Patriot – единственный комплекс, сбивающий российскую аэробаллистическую ракету «Кинжал», которой так хвастался Путин. И ракеты «Циркон».