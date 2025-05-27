США бесплатно не будут передавать Украине Patriot, но могут их продать

Основная дополнительная военная помощь, которую Украина запросила у администрации Трампа, — это больше ракет и пусковых установок Patriot.
Ссылаясь на свои источники в Украине и в США, The Washington Post пишет:
США необходимо сохранить определенное количество систем для собственной обороны на случай нападения со стороны Ирана или другого противника.
Администрация Трампа будет готова продать стране больше Patriots, а не отправлять их в качестве помощи, ...Белый дом «не отдаст их бесплатно».
Украине необходимы системы Patriot для перехвата баллистических ракет.
Для других стран передача Украине ракет или систем Patriot является большой проблемой, поскольку они дорогостоящие и являются важной частью аппарата национальной безопасности каждой страны.
Союзники по НАТО уже несколько недель ведут переговоры о поиске еще одной системы Patriot для Украины, возможно, где-то в Европе, однако результатов пока нет.
Patriot – единственный комплекс, сбивающий российскую аэробаллистическую ракету «Кинжал», которой так хвастался Путин. И ракеты «Циркон».