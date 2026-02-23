Испанские контрабандисты перешли на мессенджер Zangi

23 февраля 2026, 9:45

Сеть перевозчиков кокаина, действовавшая в порту Валенсии, использовала приложение Zangi для «безопасных коммуникаций».

Об этом говорится в материалах дела по операции Spider. Полиция внедрила в группу своих агентов под прикрытием и получила доступ к их чатам без взлома шифрования.Zangi — мессенджер, запущенный основателем из Армении и зарегистрированный в Калифорнии. Он не требует привязки к номеру телефона, использует трёхуровневое шифрование и не хранит переписку в облаке.Через Zangi участники сети согласовывали детали найма и отправки кокаина, а также местонахождение контейнеров в терминале TCV. Для операций они покупали новые телефоны и требовали от собеседников устанавливать нужный мессенджер.