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12 февраля 2024, 16:15
На Волыни пограничники приземлили дрон с 22 килограммами гашиша
Трое предполагаемых контрабандистов уже задержаны. У них найдены и другие беспилотники.
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