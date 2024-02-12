12 февраля 2024, 16:15

На Волыни пограничники приземлили дрон с 22 килограммами гашиша

Трое предполагаемых контрабандистов уже задержаны. У них найдены и другие беспилотники.

 

 

 


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