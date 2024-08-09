НБУ випустив монету, присвячену військам зв’язку та кібербезпеки

9 августа 2024, 12:45

"Нова обігова пам’ятна монета продовжує серію "Збройні Сили України" та присвячується українським воїнам-зв’язківцям, які щодня забезпечують комунікацію та управління військами, долають надскладні виклики та загрози, щоб захистити Україну в кібер- та інформаційному просторах", - йдеться у повідомленні.

Монета має номінал 10 гривень. Її аверс ідентичний з тим, який має монета зразка 2018 року, а на реверсі по колу розміщені написи "Війська зв'язку та кібербезпеки ЗСУ" та гасло "Сильні тримати зв'язок". У центрі композиції зображено емблему Військ зв’язку, а в основі – восьмипроменеву зірку в оточенні хрестоподібно розташованих орбіт та перехрещених блискавок. На задньому плані містяться схематично зображені лабіринти, які символізують передавання зашифрованих даних через захисні системи кіберпростору. Дизайн реверсу монети виконала Тетяна Балута, художник – Володимир Дем’яненко.