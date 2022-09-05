На IFA 2022 презентовані дивні гаджети подвійного призначення

5 сентября 2022, 13:05

Смартфони вже давно пропонують майже нескінченну функціональність у вас під рукою. Тепер більше виробників гаджетів вирішили, що їм недостатньо робити лише одну річ. На великій європейській виставці технологій у Берліні IFA 2022 великі та малі бренди представили купу продуктів подвійного призначення.

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LG PuriCare AeroTower

Звикайте бачити LG у цьому списку — команда Life's Good дійсно прийняла ідею, що дві функції краще, ніж одна. Можливо, ви раніше бачили холодильники, вбудовані в вуличні столи, але AeroTower веде справи в дещо іншому напрямку. Компанія пропонує можливості очищення повітря на 360 градусів. Ви можете керувати всім цим у додатку LG ThinQ. Тут є бездротова зарядка, а також підсвічування для настрою.

Пляшка Goui Loch

Це чудо подвійного призначення походить від менш відомого бренду аксесуарів Goui. Якщо ви завжди маєте при собі багаторазову пляшку для зволоження, пляшка Loch об’ємом 420 мл може допомогти зарядити ваш телефон. Ця пляшка є бездротовим зарядним пристроєм. Просто відкрутіть акумуляторну батарею ємністю 6000 мАг знизу, і, вуаля, ви отримаєте плінтус для бездротової зарядки телефону — тобто 5 Вт.

Goui Loch ($35) вже доступна і поставляється в різних кольорах.

Чарівна лампа XGIMI

У цьому освітлювачі кімнати розташований проектор із 100-дюймовим дисплеєм і динаміком. Насправді це не новий продукт для XGIMI, оскільки попереднє покоління було випущено в Японії ще в 2018 році, але цього року він потрапив до Китаю, а незабаром очікується запуск у США та Європі. Цей гаджет не буде коштувати дешево. Ціна в Китаї становить близько 1170 доларів.

Bresson MK 093

Аксесуар Bresson MK 093 має на меті стати "швейцарським армійським ножем для творців". Його дві ключові функції — це аудіоможливості та керування джойстиком для зйомки відео. Перший включає короткий конденсаторний мікрофон, кабель високого класу, роз’єм для навушників студійного класу тощо.

Останній дозволяє використовувати 5-осьовий джойстик для точного керування масштабуванням у спеціальному додатку. Яскраво-червоний блок також пропонує вбудований акумулятор і, що важливо, надійно кріпиться на вашому iPhone з підтримкою MagSafe. Поки що немає ціни чи дати випуску.

Холодильник LG MoodUp

Це холодильник і великий блок освітлення для настрою. На додаток до всіх високотехнологічних функцій, які ви отримуєте з кулером LG, від стукання дверцятами, щоб зазирнути всередину, до сповіщення, коли двері були відчинені надто довго, є деякі досить дивні доповнення.

Тут є багато цікавих налаштувань — від вибору з 22 кольорів світла для верхньої світлодіодної панелі та 19 кольорів для нижньої. Ви можете вибрати кольорові теми "Пора року", "Місце", "Настрій" і "Поп", якщо хочете, щоб вибір був у ваших руках.

Є вбудований динамік Bluetooth, тому він буде звучати разом з музикою. Поки що немає ціни чи дати випуску.

Enabot Air

Милий Enabot Air буде стежити за вашим домом і грати з вашим вихованцем. Enabot має камеру 1080p, і ним можна або дистанційно керувати у вашому домі, або дозволити йому вільно бродити в режимі Auto Cruise — або "охорона", як каже Enabot, але це м’яч менше 4 дюймів заввишки.

Є двосторонній зв'язок, автозаряджання в стилі роботизованого пилососа, виявлення руху та багатокористувацький вхід. Що стосується догляду за домашніми тваринами, м’яч володіє лазерною указкою, щоб ваш вихованець весело підстрибував.