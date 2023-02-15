Дрони завозитимуть в Україну за спрощеною процедурою

15 февраля 2023, 12:15

Сьогодні Кабінет Міністрів розширив перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортувати фізичні та юридичні особи без дозволу Державної служби експортного контролю.

«До переліку увійшла велика кількість товарів військового призначення та подвійного використання, які зараз потрібні нашим захисникам, включаючи безпілотні літальні апарати та їхні запчастини. Це ще один поштовх для розвитку проєкту “Армія дронів”. Адже що менше бюрократичних процедур, то швидша доставка безпілотників до України, більше дронів нашим захисникам на передову», – прокоментував зміни голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.Також завдяки ухваленим змінам спрощено процедуру ввезення роботів та контролерів роботів, спеціально призначених для військового використання, апаратури для керування вогнем, камер та приладів нічного та телевізійного бачення, оптичних прицілів, засобів зв'язку, глушників, з'ємних обойм, парашутів та парапланів, засобів для розмінування, обладнання радіопротидії та обладнання для боротьби з радіопротидією включно з антидроновими рушницями, польових генераторів, програмного забезпечення воєнного призначення, технологій для розроблення, виробництва й ремонту виробів воєнного призначення тощо.Тож тепер кожен донат на обладнання для українських захисників швидше перетворюватиметься на реальну допомогу у знищенні окупаційних сил на передовій.Долучитися до створення української Армії дронів може кожен, хто бажає допомогти нашим військовим. Ви можете задонатити кошти, на які в межах спільного проєкту Генштабу, Держспецзв'язку, Мінцифри та платформи UNITED24 ми продовжимо закуповувати безпілотники для наших збройних сил, або задронатити вже придбаний дрон.