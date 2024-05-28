28 мая 2024, 8:15

Щонайменше 2 роки будуть ще відключення світла, – Energy Club

«Це наша реальність на найближчі два роки. Тобто треба адаптуватись, нам треба буде будувати дещо з нуля».

Зростуть і тарифи, щоб були гроші на відновлення пошкоджених енергооб’єктів.


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