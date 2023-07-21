На Хмельницькій АЕС хочуть встановити ядерні реактори російського виробництва

21 июля 2023, 9:45

Ці реактори планують встановити у недобудованих третьому та четвертому атомних блоках на нашій АЕС, які почали будувати у 1985 та 1986 роках.

Але у 1990 роках будівництво зупинили. Збудовані конструкції не законсервували так, як треба, тому вони постійно зазнавали зовнішнього впливу, зокрема, погодних явищ.

Реактори та устаткування з недобудованої болгарської АЕС обійдеться в 600 мільйонів євро



Перемовини між двома Україною та Болгарією ще тривають. Встановлення реакторів планується під час війни спільно з американською компанією.