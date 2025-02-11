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11 февраля 2025, 14:15

Рада дозволила купити російські ядерні реактори у Болгарії, - рішення ВР

Вони будуть використані для добудови двох блоків Хмельницької АЕС. Ніякої вигоди рашка не отримає від цієї угоди.


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