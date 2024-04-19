Росія продовжує будувати два нових транспортних коридори, що з'єднують Азію та Європу, прагнучи послабити санкції через війну в Україні.
Маршрути можуть скоротити транзитний час на 30%-50% порівняно з Суецьким каналом і уникнути проблем безпеки, що є у Червоному морі, оскільки повстанці-хусити атакують міжнародне судноплавство через війну Ізраїлю проти ХАМАСу в Газі.
19 апреля 2024, 10:15
Росія будує нові азіатські торгові шляхи, щоб обійти санкції через війну
Росія продовжує будувати два нових транспортних коридори, що з'єднують Азію та Європу, прагнучи послабити санкції через війну в Україні.
Оцените новость: