Росія будує нові азіатські торгові шляхи, щоб обійти санкції через війну

19 апреля 2024, 10:15

Росія продовжує будувати два нових транспортних коридори, що з'єднують Азію та Європу, прагнучи послабити санкції через війну в Україні.



Маршрути можуть скоротити транзитний час на 30%-50% порівняно з Суецьким каналом і уникнути проблем безпеки, що є у Червоному морі, оскільки повстанці-хусити атакують міжнародне судноплавство через війну Ізраїлю проти ХАМАСу в Газі.