Росія відправляє на війну музейні експонати, - CNN

10 мая 2023, 9:15

Росія перекидає на лінію фронту в Україні старі радянські танки Т-55, але вони все ще можуть бути ефективними.

Танки ймовірно, спочатку будуть використовуватися в тиловій частині. До прикладу, їх можна закопати на оборонних позиціях, щоб було видно лише вежу. Тоді їх можна використовувати для захисту лінії фронту від контратаки.При цьому у Королівському інституті об’єднаних служб вважають, що при зіткненні із західною зброєю, росіяни повинні очікувати дуже великих втрат, якщо вони планують просуватися вперед, використовуючи систему Т-55: "Використовувати зброю такого зразка - це акт відчаю".