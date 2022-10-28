В Україні складають список фармкомпаній, до яких можуть застосувати санкції

28 октября 2022, 14:45

ГО «Фармагейт» продовжує аналізувати діяльність міжнародних фармвиробників, які працюють у росії і в такий спосіб спонсорують війну.

Активісти попереджають про можливі наслідки для компаній з «чорного списку», адже перший прецедент вже є.

Два тижні тому Міністерство охорони здоров'я України сформувало перелік із 35 лікарських засобів, у яких буде відкликано реєстраційне посвідчення через те, що вони виробляються за участі суб’єкта господарювання, розташованого на території рф. Йдеться про 35 препаратів угорської компанії «Гедеон Ріхтер» (Gedeon Richter), яка стала фігурантом дослідження ГО «Фармагейт».За даними DSM Group, «Гедеон Ріхтер» входить до ТОП-20 фармацевтичних компаній, що лідирують за обсягом продажів на території рф. Продажі «Гедеон Ріхтер» в росії у 2020 році склали близько 15% від загального обсягу продажів у країнах присутності компанії.Переважна більшість препаратів, власником яких є компанія «Гедеон Ріхтер», має непатентовані аналоги, що є копією оригінального препарату. Це означає, що у разі припинення діяльності «Гедеон Ріхтер» російські пацієнти не залишаться без лікування. У цей же час компанія забезпечує роботою близько 800 росіян та сплачує щорічно податків на 31 млн. доларів. За ці гроші росія може придбати 31 тисячу снарядів для 122-мм гармати, або 436 ракет "Смерч", або 5 крилатих ракет «Калібр», або 3 штурмовики Су-25, або будь-яку іншу зброю, якою окупанти вбивають українців.«Позиція компанії щодо війни досить однозначна: мінімальна підтримка України та своїх співробітників в українському офісі, орієнтованість на російський фармринок та відсутність навіть натяків про засудження війни. Вся риторика виключно про бізнес-ризики, проблеми з логістикою та зниження прибутків. Ми вітаємо рішення МОЗ України про накладення санкцій на «Гедеон Ріхтер» і сподіваємося, що ця «перша ластівка» стане необхідною мотивацією для інших міжнародних фармвиробників зробити правильні кроки щодо скорочення своєї діяльності в росії», – наголосив засновник ГО «Фармагейт» Тарас Потічний.— це об’єднання професійних фармацевтів, експертів та активістів, яке має на меті переконати світових фармацевтичних гігантів піти з росії повністю або принаймні скоротити виробництво й експорт до росії препаратів, які не належать до переліку «найнеобхідніших» лікарських засобів (essential medicines). У цьому прагненні організацію підтримує Рада національної безпеки України та Міністерство охорони здоров’я.