Залежність від кави: міф чи реальність

11 апреля 2024, 14:55

Для багатьох людей кава є ритуалом, що розпочинає день. Але чи може вона стати причиною залежності, або ж це просто придуманий її противниками міф? Розглянемо це питання в статті.

Американська психіатрична асоціація опублікувала повідомлення про те, що певна речовина може викликати залежність, якщо вона відповідає принаймні трьом із семи критеріїв. Виявляється, кофеїн відповідає навіть чотирьом:

може спостерігатися толерантність до дії сполуки;

є речовиною, споживання якої важко обмежити;

зауважити наслідки відмови від кофеїну дуже легко;

споживається людьми у всьому світі, попри усвідомлення його несприятливого впливу та можливих побічних ефектів.

Хтось — для збільшення концентрації уваги, а хтось — для покращення настрою випиває кілька чашок кави вдень. Однак зловживання нею може призвести до проблем зі сном, збільшенню тривоги, а також до залежності. Надмір кофеїну здатен стати причиною зниження продуктивності.

Залежність від кави — питання, яке потребує уваги, проте збалансоване споживання може бути безпечним для більшості людей. Якщо хочете контролювати обʼєм випитого напою, варто поступово зменшувати його кількість. Можуть бути дійовими наведені нижче поради.

Розгляньте можливість заміни кави на інші напої, такі як зелений чай або трав'яні відвари.

Вчені радять регулярно відпочивати та випивати останню чашку кави не пізніше ніж за 6 годин до сну, аби не було проблем з ним.

Перша кавомашина була створена в Італії в 1906 році, її винайшов і запатентував Луїджі Беццера. Італійський винахідник кілька років удосконалював виріб, поки у 1906 році офіційно не представив його на міжнародній виставці в Мілані.

Кава отримала свою назву від староарабського слова gahwah або турецького kahweh, що означає «зняття втоми» або «підіймальна сила».

Найбільший ефект напій має, коли ми п’ємо його між 09:30 та 11:30 ранку.

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І пам'ятайте: ключ до успішного контролю — свідоме та обмежене споживання, а також уважне ставлення до власного здоров'я.