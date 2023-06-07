У Білому домі анонсували нову допомогу Україні

"Я гарантую вам, що найближчими днями й тижнями ви побачите додаткові пакети підтримки безпеки. Ми продовжуватимемо забезпечувати успіх України на полі бою, як сказав президент Байден", - заявив представник Ради нацбезпеки США при Білому домі Джон Кірбі.
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