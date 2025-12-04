Евросоюз внес Россию в черный список за отмывание денег

4 декабря 2025, 9:45

Брюссель добавил Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, сообщил Politico, со ссылкой на двух чиновников ЕС и соответствующие документы.

Этот шаг обяжет финансовые учреждения усилить комплексную проверку всех транзакций и заставит банки, которые еще не приняли меры, принять дополнительные меры по снижению рисков.Международная организация по контролю за финансовыми мероприятиями (FATF) приостановила членство России в 2022 г., однако не внесла ее в черный список, несмотря на представленные украинским правительством доказательства, из-за противодействия ряда стран БРИКС таких как Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.