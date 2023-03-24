Нова розробка від Новатек-Електро спільно з Overvis - контролер OPCB-221B

Контролер OPCB-221B забезпечує зв’язок MODBUS між клієнтами і серверами в мережах TCP (Інтернет) і між пристроями інтерфейсу RS-485.
Пілотна розробка надає можливість впровадити онлайн керування перетворювачами частоти з Modbus.
Є можливість налаштовувати смс та email сповіщення.
Для дистанційного контролю та керування роботою:
- Контролерів систем ОВК
- Контролерів холоду
- Сільськогосподарських розумних
пристроїв
- Реле силових мереж, лічильників, іншого електрообладнання
- Промислових пристроїв IoT
- Промислових датчиків та вимірювачів
- Іншої електроніки, сумісної з MODBUS.
OPCB-221B - це тільки перший варіант, далі буде ще...
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https://novatek-electro.com/product/opcb-221.html
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