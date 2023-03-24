Нова розробка від Новатек-Електро спільно з Overvis - контролер OPCB-221B

24 марта 2023, 14:15

Контролер OPCB-221B забезпечує зв’язок MODBUS між клієнтами і серверами в мережах TCP (Інтернет) і між пристроями інтерфейсу RS-485.

Пілотна розробка надає можливість впровадити онлайн керування перетворювачами частоти з Modbus.

Є можливість налаштовувати смс та email сповіщення.

Для дистанційного контролю та керування роботою:

- Контролерів систем ОВК

- Контролерів холоду

- Сільськогосподарських розумних

пристроїв

- Реле силових мереж, лічильників, іншого електрообладнання

- Промислових пристроїв IoT

- Промислових датчиків та вимірювачів

- Іншої електроніки, сумісної з MODBUS.

OPCB-221B - це тільки перший варіант, далі буде ще...

Анонсуємо новинку для передзамовлень зі знижкою 50%.

https://novatek-electro.com/product/opcb-221.html

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