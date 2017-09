Смартфон Motorola Moto G5S Plus c двойной камерой поступил в продажу в Украине

6 сентября 2017, 14:05

Компания Motorola Mobility объявляет о начале продаж на украинском рынке смартфона Motorola Moto G5S Plus. Он доступен в двух цветовых вариантах — Lunar Gray и Blush Gold.

Ориентировочная розничная стоимость — 8 995 грн.

Фронтальная камера Motorola Moto G5S Plus оснащена двойным 13 MP датчиком с фазовым автофокусом, диафрагмой f/2.0 и возможностью съемки видео в формате 4K Ultra HD (30 кадров/с). Обновленное программное обеспечения позволяет камере мгновенно объединять данные с обоих датчиков для создания одного изображения с более высоким уровнем детализации и низким уровнем шума. Также появилась возможность добавления эффект размытия или замены фона, отображения выбранных элементов в черно-белой гамме и другие программные новшества. Камера Moto G5S Plus оснащена 8-кратным цифровым зумом для фото и активным видоискателем, который распознает QR и штрих-коды. Фронтальная 8-мегапиксельная камера получила широкоугольный объектив с режимом панорамного селфи и LED-вспышку.Motorola Moto G5S Plus оснащен 5,5-дюймовым Full HD дисплеем, защищенным Corning® Gorilla® Glass 3, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 128 ГБ через microSD. Устройство работает на мощном 2 ГГц-вом восьмиядерном процессоре Qualcomm® Snapdragon™ 625.Смартфон имеет многофункциональный сканер отпечатков пальцев, NFC-модуль, 3,5-мм разъем для наушников и защиту от брызг. Он работают под управлением «чистой» ОС Android 7.1 Nougat с поддержкой функции «Мoto Действия».