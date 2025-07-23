23 июля 2025, 14:45

Bloomberg: Украина может стать для Трампа тем, чем Афганистан стал для Байдена

На первый взгляд участие США в украинском конфликте мало похоже на 20-летнюю войну в Афганистане — в нем не задействованы американские военные.



Однако, как отмечает Bloomberg, для президента Дональда Трампа ситуация все же имеет параллели: урегулировать конфликт оказывается непросто, и чем дольше он затягивается, тем выше риск, что ответственность (а возможно, и вина) за развитие событий ляжет на него.



Трамп не смог выполнить собственное обещание быстро установить мир и теперь вынужден решать, как действовать дальше: усилить участие США в поддержке Украины или же сохранять дистанцию. Более активное вмешательство может вызвать недовольство его сторонников, выступающих за курс "Америка прежде всего", в то время как отказ от поддержки и возможный успех россии создадут образ слабости и повод для обвинений в бездействии.



Сравнение с Афганистаном все чаще звучит в экспертных кругах. К примеру, за несколько месяцев до победы Трампа на выборах обозреватель The Washington Post Марк Тиссен, старший научный сотрудник правого Американского института предпринимательства, предупреждал республиканцев о риске блокирования дополнительной помощи Украине.



"Для республиканцев настал момент выбора: если вы не хотите, чтобы вас обвинили в падении Киева так же, как Байдена обвиняют в падении Кабула, — отправьте Украине военную помощь", — писал он.



Однако дилемма для Трампа в том, что некоторые из самых убежденных его сторонников из движения MAGA утверждают прямо противоположное — что углубление вовлеченности США в конфликт может обернуться для него крахом.

