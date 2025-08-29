Афганистан обвинил Пакистан в атаке дронов

29 августа 2025, 8:15

Афганские власти заявили, что 27 августа пакистанские дроны нанесли удары по жилым домам в восточных провинциях Нангархар и Хост.

В результате атак погибли 3 человека, еще 7 были ранены. В ответ правительство Талибана вызвало пакистанского посла в Кабуле и выразило официальный протест.



Инцидент произошел всего через неделю после визита главы МИД Пакистана Исхака Дара в Кабул, где состоялись трехсторонние переговоры с участием представителей Китая и Афганистана. В ходе встречи стороны договорились усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом, расширить торгово-экономические связи и продлить китайско-пакистанский экономический коридор на территорию Афганистана.







