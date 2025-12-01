Трамп скасовує понад 90% указів Байдена через автопідпис

1 декабря 2025, 8:45

"Будь-який документ, підписаний Сонним Джо Байденом за допомогою авторучки, а це приблизно 92% документів, припиняється і не має подальшої юридичної сили", — написав Трамп.



Авторучка — це законний інструмент, яким користувалися попередні президенти, в тому числі і сам Трамп.