1 декабря 2025, 8:45

Трамп скасовує понад 90% указів Байдена через автопідпис

"Будь-який документ, підписаний Сонним Джо Байденом за допомогою авторучки, а це приблизно 92% документів, припиняється і не має подальшої юридичної сили", — написав Трамп. 

Авторучка — це законний інструмент, яким користувалися попередні президенти, в тому числі і сам Трамп. 


